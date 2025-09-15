Tomarse un cafecito, comerse una empanada, beber un fresquito o descansar el medio del camino, así es el alivio la pulpería ubicada en el Parque Nacional Chirripó.

A la mitad del camino, en el kilómetro 7, los caminantes que van y regresan de la cúspide, se resguarda en las instalaciones dadas al consorcio.

Foto: Catalina Mairena.

Grupo Extra estuvo el fin de semana en el Área Protegida y pudo ser testigo de la importancia de estas instalaciones.

Zaira Granados, quien tiene un mes de estar laborando en este lugar, contó a este medio de comunicación sus experiencias con los caminantes.

“Es muy bonito porque es un punto donde la gente va muy motivada, algunos van sin mucha energía, queriendo devolverse, pero acá recargan las fuerzas”, afirmó.

Granados relató que la experiencia del fin de semana de la llegada de la antorcha a la punta del Chirripó marcó su estancia y la llenó de motivación.

Foto: Catalina Mairena.

“Estar acá es súper bonito, estamos acá por 5 días y después regresamos a nuestro hogar. Pero cuando estamos acá atendemos de 5:00 a.m. a las 2:00 p.m.”, explicó.

Así que si está próximo a visitar el Parque Nacional Chirripó, sepa que a la mitad del camino tendrá un lugar para recargar energías y llegar al punto más alto del país.