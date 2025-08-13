Disney trae de vuelta una de sus comedias más queridas, justo a tiempo para compartir con mamá.

“Otro Viernes de Locos”, secuela del clásico del 2003 “Un Viernes de Locos”, ya está en cartelera y promete carcajadas y nostalgia a partes iguales.

Foto: Cortesía Disney

En esta nueva entrega, Jamie Lee Curtis retoma su papel como Tess y Lindsay Lohan vuelve como Anna, madre e hija cuya relación es tan caótica como entrañable.

Esta vez, el famoso intercambio de cuerpos regresa en el peor momento posible: a pocos días de la boda de Anna.

Pero las cosas se complican aún más cuando el místico cambio no solo involucra a ellas dos, sino también a Harper (Julia Butters), la hija de Anna, y a Lily (Sophia Hammons), hija del prometido.

Foto: Cortesía Disney

Lo que sigue es una cadena de enredos tan divertidos como emotivos, mientras la familia intenta adaptarse a su nueva dinámica.

Aunque suele decirse que las segundas partes no suelen brillar, esta secuela rompe el molde.

Con un humor ligero, accesible y efectivo, logra arrancar risas constantes en la sala de cine.

Foto: Cortesía Disney

Además, toca de forma sutil, sin robar protagonismo a la comedia, temas como la maternidad soltera, la viudez y los retos de la adolescencia.

En resumen, “Otro Viernes de Locos” es de esas películas que permiten sentarse a disfrutar sin sobrepensar la trama.

Un viaje de risas y emociones que hará que permite que en el Día de la Madre todos disfruten en familia.