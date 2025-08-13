La destacada boxeadora costarricense Yokasta Valle confirmó este martes su alianza con Most Valuable Promotions (MVP), la promotora fundada por el famoso youtuber y boxeador Jake Paul, con la que buscará seguir consolidando su carrera en el boxeo profesional.

Esta nueva etapa llega meses después de que su hermana Naomy Valle también firmara con MVP, aunque hasta el momento no ha debutado bajo ese sello.

La primera pelea de Yokasta bajo la bandera de MVP está programada para diciembre y se realizará fuera de Costa Rica, aunque aún no se ha revelado la fecha exacta ni el lugar del combate.

Este acuerdo se anuncia poco tiempo después de que Yokasta decidiera finalizar su relación contractual con la promotora de Óscar de la Hoya, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria deportiva.

Su presentación con MVP fue realizada por medio de un video junto a su hermana menor. Vea el video: