Conozca la nueva presentadora de Telenoticias: esto fue lo que dijo

La periodista de Canal 7, Stefanía Colombari, debutó este martes como nueva presentadora de la edición estelar de Telenoticias, marcando una nueva etapa en el informativo de Teletica.

Foto: Redes sociales

A través de sus redes sociales, la comunicadora compartió su sentir ante este nuevo reto profesional: “Recibo esta nueva etapa con muchísimo agradecimiento, ilusión y un profundo sentido de responsabilidad. Vengo de 7 Días, un espacio que me ha permitido, durante 10 años, profundizar, investigar y contar historias con contexto. Me emociona ahora poder también conectar con la audiencia desde el set de Telenoticias, acompañarla cada noche y seguir haciendo un periodismo que informe, explique y aporte. Nos vemos a las 7 p.m en nuestra edición estelar”, afirmó Colombari.

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Su debut se dio en la emisión de las 7:00 p.m., donde apareció junto al nuevo director del noticiero, Rodolfo González.

La llegada de Colombari forma parte de una renovación en Telenoticias que apuesta por refrescar su imagen manteniendo su línea informativa y su cercanía con la audiencia.