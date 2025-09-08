El Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina presentó el Informe #29, el cual analiza la conversación en redes sociales, blogs y sitios web entre el 01 de junio y el 31 de agosto de 2025.
En este se destacan los 6 aspirantes presidenciales con mayor número de menciones durante este periodo.
Según mencionan en el estudio, las figuras políticas se clasificaron en 2 grupos: relevantes e irrelevantes, basándose en si el volumen de conversación en redes sociales supera las 3.000 menciones durante el período del 1 de junio de 2025 al 31 de agosto de 2025.
Fuente: OBSERVATORIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL #29.
|Figuras relevantes digitalmente
|Figuras irrelevantes digitalmente
|Candidato a la Presidencia
|Menciones
|Candidato a la Presidencia
|Menciones
|Laura Fernández (PPSO)
| 15.944
|Juan Carlos Hidalgo (PUSC)
|1.611
|Álvaro Ramos (PLN)
|12.476
|Eliécer Feinzaig (PLP)
|921
|Claudia Dobles (PAC)
|10.593
|Luis Amador
|942
|Ariel Robles (FA)
|10.363
|José Aguilar (PA)
|887
|Natalia Díaz (PUP)
|6.479
|Claudio Alpízar (PEN)
|802
|Fabricio Alvarado (NR)
|6.135
|Fernando Zamora (PNG)
|499
|Luz Mary Alpízar (PPSD)
|358
Análisis de los candidatos con más menciones
Laura Fernández (PPSO), Álvaro Ramos (PLN), Claudia Dobles (CAC), Ariel Robles (FA), Natalia Díaz (UP) y Fabricio Alvarado (NR) son los candidatos que más se mencionan en las plataformas digitales.
Sus campañas generaron tanto apoyo como críticas intensas, lo que refuerza su posición en el debate político digital, destacan desde la organización.
A detalle por candidato
De mejor a peor balance
Cabe destacar que solo Laura Fernández y Natalia Díaz presentan un balance positivo, con +3 y +2 respectivamente.
El resto de los candidatos tienen un balance negativo:
- Ariel Robles: -49.
- Álvaro Ramos: -46.
- Claudia Dobles: -44.
- Fabricio Alvarado: -15.
Lo que dicen
Laura Fernández: