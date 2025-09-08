El Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina presentó el Informe #29, el cual analiza la conversación en redes sociales, blogs y sitios web entre el 01 de junio y el 31 de agosto de 2025.

En este se destacan los 6 aspirantes presidenciales con mayor número de menciones durante este periodo.

Según mencionan en el estudio, las figuras políticas se clasificaron en 2 grupos: relevantes e irrelevantes, basándose en si el volumen de conversación en redes sociales supera las 3.000 menciones durante el período del 1 de junio de 2025 al 31 de agosto de 2025.

Figuras relevantes digitalmente Figuras irrelevantes digitalmente Candidato a la Presidencia Menciones Candidato a la Presidencia Menciones Laura Fernández (PPSO) 15.944 Juan Carlos Hidalgo (PUSC) 1.611 Álvaro Ramos (PLN) 12.476 Eliécer Feinzaig (PLP) 921 Claudia Dobles (PAC) 10.593 Luis Amador 942 Ariel Robles (FA) 10.363 José Aguilar (PA) 887 Natalia Díaz (PUP) 6.479 Claudio Alpízar (PEN) 802 Fabricio Alvarado (NR) 6.135 Fernando Zamora (PNG) 499 Luz Mary Alpízar (PPSD) 358 Fuente: OBSERVATORIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL #29.

Análisis de los candidatos con más menciones

Laura Fernández (PPSO), Álvaro Ramos (PLN), Claudia Dobles (CAC), Ariel Robles (FA), Natalia Díaz (UP) y Fabricio Alvarado (NR) son los candidatos que más se mencionan en las plataformas digitales.

Sus campañas generaron tanto apoyo como críticas intensas, lo que refuerza su posición en el debate político digital, destacan desde la organización.

A detalle por candidato

De mejor a peor balance

Cabe destacar que solo Laura Fernández y Natalia Díaz presentan un balance positivo, con +3 y +2 respectivamente.

El resto de los candidatos tienen un balance negativo:

Ariel Robles: -49.

Álvaro Ramos: -46.

Claudia Dobles: -44.

Fabricio Alvarado: -15.

Lo que dicen

Laura Fernández: