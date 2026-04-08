Conozca la comisión legislativa que lideraría Robert Junior

El diputado electo del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Robert Barrantes, conocido por su perfil en redes sociales como Robert Junior, espera ser una de las figuras más importantes dentro de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa a partir de este 1º de mayo.

Según explicó ante la consulta de Grupo Extra, el reconocido pastor e influencer representante del pueblo cartaginés tiene una especial sensibilidad por estas poblaciones, por lo que espera trabajar por ellos una vez llegue a Cuesta de Moras.

“Llevo más de 12 años liderando grupos juveniles; he realizado en estos últimos 4 años visitas para dar charlas ad honorem a centros educativos para fomentar el respeto, la empatía y el compañerismo y así evitar la violencia”, detalló Barrantes.

El futuro legislador prometió que durante su gestión estará al pendiente del Ministerio de Educación Pública (MEP), sobre todo en el apartado de infraestructura, donde, aunque reconoce un buen trabajo estos 4 años, manifiesta que siempre hay oportunidad de mejora.