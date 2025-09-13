Autoridades de primera respuesta presentan plan

Este año Costa Rica celebra el 204 aniversario de su independencia, una fecha especial que, como cada año, requiere de organización y medidas de seguridad.

Por ello, el Ministerio de Educación Pública (MEP), en conjunto con equipos de primera respuesta, dieron a conocer el protocolo que se aplicará durante las festividades patrias.

El lema de este año será “Libertad, cultura y bienestar: uniendo pasado, presente y futuro”, se desarrollan las actividades con una variada agenda que incluye el recibimiento y recorrido de la antorcha.

Esta celebración patria estará acompañada de actos cívicos en las cabeceras de provincia, desfiles de faroles y desfiles de bandas por las comunidades.

“Que estas fiestas patrias nos unan a todos a conmemorar los 204 años de la Independencia. Promovamos el disfrute, la sana convivencia, la paz y cumplamos los protocolos pertinentes”, aseguró el ministro de educación José Leonardo Sánchez.

Benemérita Cruz Roja y Bomberos de C.R.

• Ambos cuerpos de primera respuesta brindarán acompañamiento durante el recorrido de la antorcha de la independencia desde Peñas Blancas hasta Cartago y en los actos protocolarios.

• La Cruz Roja estará lista para atender emergencias médicas, mientras que los Bomberos también intervendrán ante cualquier incidente durante los desfiles de faroles y de la independencia.

Recomendaciones de las autoridades

• Uso de mangas, gorra y bloqueador para protección solar.

• Capas en caso de lluvia.

• Los estudiantes que van a portar la Antorcha que tengan el cabello largo, lo deben llevar recogido.

• Para los recorridos nocturnos, se recomienda que los estudiantes que participen porten ropa con algún material reflectivo.

• Cuidar las pertenencias durante el desfile.

• Usar calzado cómodo, con cordones bien amarrados.

• Seguir las recomendaciones de Tránsito con respecto a las rutas que deben seguirse esos días.