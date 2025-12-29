Conozca cómo se deben pagar los feriados del 2026 en Costa Rica

Con el cierre del año y la cercanía del 2026, surgen dudas frecuentes entre trabajadores y patronos sobre el pago de los feriados, especialmente cuando estos caen en fin de semana o corresponden a días de pago no obligatorio.

El abogado laboralista Marco Durante explicó que para el 2026 no habrá traslado de feriados, por lo que todos deberán disfrutarse exactamente en la fecha establecida por ley.

Los feriados del 2026 serán: 1.º de enero, 11 de abril, Jueves y Viernes Santo, 1.º de mayo, 25 de julio, 2 de agosto, 15 de agosto, 31 de agosto, 15 de septiembre, 1.º de diciembre y 25 de diciembre.

Durante detalló que el 2 de agosto, el 31 de agosto y el 1.º de diciembre son feriados de pago no obligatorio, lo que implica un tratamiento distinto según el tipo de actividad laboral y la forma de pago del salario.

En el caso de los trabajadores que reciben salario mensual o quincenal, así como quienes laboran en actividad comercial, todos los feriados son pagados, incluso si no se laboran. Si el trabajador debe laborar un feriado, se le debe pagar un salario adicional sencillo, es decir, doble pago.

Por el contrario, en actividades no comerciales como construcción, industria o agricultura, donde el pago es semanal, los feriados de pago no obligatorio deben otorgarse como día libre, pero no requieren pago. Si se laboran, únicamente se cancela el salario ordinario del día.

El abogado recordó que el incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones legales para el patrono.

Según los artículos 150 y 151 del Código de Trabajo, el Ministerio de Trabajo puede iniciar un proceso judicial que conlleve multas de uno a 23 salarios base, siendo cada salario base de ¢462.200.

El jurista explicó que los trabajadores pueden presentar denuncias de forma presencial o a través de la página web del Ministerio de Trabajo, y aclaró que la ley prohíbe cualquier represalia contra quien ejerza su derecho a denunciar.

“El artículo 12 del Código de Trabajo es claro: ningún patrono puede acosar, despedir o sancionar a un trabajador por acudir a una autoridad administrativa o judicial”, señaló.

Finalmente, el especialista hizo un llamado tanto a patronos como a trabajadores a respetar y dialogar sobre el disfrute de los feriados. “Los feriados son fechas destinadas al descanso y a la conmemoración cívica o religiosa. Si una empresa requiere que se labore, debe comunicarlo con anticipación y respetar los derechos laborales. El disfrute de estos días es un derecho de todas las personas trabajadoras en Costa Rica”, concluyó.