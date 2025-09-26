La Fundación Anhelo Pet’s se encuentra cuidado a una perrita de poco más de un año que fue abusada por parte de su “dueño”.

La denuncia llegó a la organización gracias a alertas emitidas por los vecinos de la zona, quienes aseguran haber sido testigos de los brutales abusos.

Según detallan desde la fundación, estos no intervenían, ya que en apariencia el sujeto sería alguien considerado peligroso en el sitio e incluso estuvo en la cárcel.

Detalles en profundidad sobre el caso:

Ahora, bajo el cuidado de Fundación Anhelo Pet’s, Estrellita será puesta bajo todos los cuidados necesarios.

En su primera cirugía se procederá a realizarle la castración y acomodar la zona de la vulva. Posteriormente, se procederá con la reconstrucción.

“Gracias a Dios no hay tumor, no hay lesiones en el estómago ni nada de eso. Por eso se le hicieron varios exámenes de ultrasonido y radiografías. Lo único es que sí se necesita, son fondos para las 2 cirugías que tienen que hacerse”, comentan.

Al ingresar este caso, la Fundación estaba pensando en cerrar operaciones debido a una crisis que atravesaban. Solamente en zona costera tienen 376 perros y 80 gatos. Además, comentaron que este es el caso número 17 por violación.

Es por esto que solicitan la colaboración de las personas para cubrir los gastos de las operaciones, las cuales rondarán aproximadamente los 450 mil colones.

Para comunicarse de manera directa con la fundación, pueden ponerse en contacto al número (+506) 8840-3334.

“Los animales son tan importantes que cuando se hizo el diluvio lo primero que Dios pidió a Noé fue pasar a los animales y luego a su familia, dejando al ser humano de último”, destacan desde la fundación.