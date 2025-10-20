Conozca cómo ayudar a afectados por inundaciones en La Carpio

Las fuertes lluvias de los últimos días dejaron más de 20 mil familias afectadas en la localidad de La Carpio, en San José, tras varias inundaciones que golpearon a la zona.

Ante esta situación, la Fundación SIFAIS habilitó la posibilidad de realizar donaciones en el edificio Eureka Comunicación, 750 metros oeste del Estadio Nacional, sobre el Bulevar de Rohrmoser. Esto de lunes a viernes.

Asimismo, quienes deseen colaborar pueden optar por acercarse a la sede del SIFAIS en La Carpio ubicada en el edificio Cueva de Luz. Se recibe donaciones todos los días.

La tercera opción es a través de SINPE Móvil al número 8997-8963 y poner en el motivo: “Donación a familias afectadas por inundación”.

“Desde su fundación en 2011, SIFAIS ha trabajado por la inclusión y el bienestar social en comunidades como La Carpio, y en esta ocasión buscamos unir esfuerzos con la ciudadanía, empresas y organizaciones para brindar alivio a quienes más lo necesitan”, aseguró Maris Fernández, presidenta de Fundación SIFAIS.

Familias afectadas por inundaciones en La Carpio (Foto: Fundación SIFAIS).

Los artículos más requeridos son alimentos no perecederos, colchones, ropa y artículos de higiene personal para ayudar a los damnificados.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra