A partir del 9 de setiembre, los costarricenses podrán adquirir la Identidad Digital Costarricense (IDC), con un costo de ¢2.600, según confirmó previamente el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Este nuevo documento no reemplazará la cédula física, que continuará emitiéndose de forma gratuita, sino que funcionará como un complemento digital de uso opcional, con una vigencia de cuatro años.

Según el TSE, para solicitar la IDC se necesita un dispositivo móvil y no tener ningún documento de identidad pendiente de retiro. La solicitud se realiza a través de la página web del tribunal y puede efectuarse desde cualquier lugar, incluso fuera del país. El proceso requiere registrarse con el número de cédula, completar la verificación biométrica y proporcionar un correo electrónico para continuar con la activación. Luego, se debe cancelar el monto de ¢2.600, únicamente con tarjetas Visa o Mastercard.

La Identidad Digital Costarricense se basa en tecnología de criptografía y firma digital, lo que garantiza altos niveles de seguridad. Su uso será voluntario, dejando a cada persona decidir si desea adoptarla.

La aplicación oficial se llama IDC-Ciudadano y está disponible en App Store y Play Store.