Con el objetivo de que padres, madres, cuidadores y personal de apoyo en centros educativos comprendan el lenguaje que utilizan niñas, niños y adolescentes para prevenir, detectar y actuar ante situaciones de acoso escolar tanto presencial como digital, nace la campaña “Alto al Bullying y al Ciberbullying, 2025”.

Organizada por el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (Cppcr), la iniciativa incluye 20 palabras clave y 15 acciones prácticas que las personas adultas deben conocer para acompañar de manera efectiva a la población estudiantil.

Entre los términos más frecuentes están cringe, ghosting, cancel culture, doxing, body shaming, love bombing, roasting, shaming, stalking y trolling, que describen distintas formas de acoso y presión social.

“La actitud responsable de una persona adulta puede marcar la diferencia en la vida de niñas, niños y adolescentes. Necesitamos familias que noten lo que les pasa a sus hijas e hijos, personal que active los protocolos y comunidades que detecten anomalías”, afirmó Ingrid Naranjo, integrante del equipo técnico del Colegio.

Pasos concretos

Entre las acciones que promueve la campaña destacan: Conversar sobre riesgos digitales: Hablar de forma abierta y sin juicios sobre ciberbullying, hateo o shaming, explicando que no todo lo que se ve en redes refleja la realidad.

Alfabetización emocional digital: Enseñar a reconocer emociones como ansiedad o incomodidad ante ciertas interacciones en internet, incluyendo fenómenos como el FOMO o el flexeo.

Momentos diarios de desconexión tecnológica: Establecer horarios libres de pantallas, como durante comidas o antes de dormir, para fortalecer la comunicación familiar.

Actividades fuera de lo digital: Fomentar deportes, arte, lectura o juegos al aire libre para reducir la dependencia de redes y reforzar vínculos positivos.

La vocera de la campaña, Gabriela Garro, recalcó que la meta es que la sociedad comprenda mejor estas dinámicas y que los adultos sepan cómo acompañar a la población estudiantil, fomentando respeto y empatía en todos los entornos.

El Colegio de Psicólogos capacitará al personal de apoyo en centros educativos para identificar posibles situaciones de acoso y aplicar medidas preventivas y correctivas, garantizando atención integral a niñas, niños y adolescentes.

Todos los recursos de la campaña incluyendo guías, volantes, videos y conferencias están disponibles de forma gratuita en bullyingcr.com, y pueden ser replicados en redes sociales para reforzar la prevención y la educación.

Cabe destacar que, al 30 de junio de 2025, la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP reportó al menos 714 casos de bullying en diferentes centros educativos del país.