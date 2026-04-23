El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, designó a Fernando Vargas Pérez como ministro de Agricultura y Ganadería interino, cargo que ejercerá hasta el 7 de mayo de 2026.

El nombramiento se da luego de la renuncia de Víctor Julio Carvajal Porras, quien dejó el puesto en días recientes. Vargas Pérez, quien anteriormente se desempeñaba como viceministro, asume la conducción de la cartera de forma temporal.

Fernando Vargas Pérez ministro a.i. Foto: cortesía MAG.

Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) indicaron que esta designación busca garantizar la continuidad de las acciones institucionales y de los proyectos en marcha en beneficio del sector agropecuario.

Asimismo, la institución reiteró su compromiso con el desarrollo productivo del país, el fortalecimiento de las actividades agrícolas y el acompañamiento a las personas productoras, en un contexto clave para la seguridad alimentaria y la economía nacional.