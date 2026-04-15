Conozca a los latinos más influyentes del 2026

Figuras como Claudia Sheinbaum, Kica Matos, entre otros

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La revista “Times” anunció la lista de las 100 personas más influyentes durante este 2026, la cual presentó perfiles de impacto global en seis categorías.

En la lista que reúne a actores, artistas, políticos, escritores, activistas y científicos, destacan 11 latinoamericanos.

Entre las personas elegidas para este ranking de este año, se encuentran las siguientes personalidades:

Dolores Huerta, activista.

Fotografía: National Women’s History Museum.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. y de ascendencia cubana.

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: AFP.

Kica Matos, la presidenta puertorriqueña del Centro Nacional de Leyes Migratorias. 

Fotografía: The Times.

Benicio del Toro, actor puertorriqueño.

Fotografía: The Times.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Alfredo Estrella / AFP.

Mari Luz Canaquiri Murayari, activista ambiental peruana.

Fotografía: The Times.

Rauw Alejandro, cantante puertorriqueño.

Fotografía: The Times.

Luciano Moreira, científico brasileño.

Fotografía: The Times.

Mariangela Hungria, agrónoma brasileña.

Fotografía: The Times.

Wagner Moura, actor brasileño.

Fotografía: The Times.

Zoe Saldaña, actriz de ascendencia dominicana y puertorriqueña.

Fotografía: The Times.

La lista publicada por Times destaca a figuras de la sección “Líderes”, donde aparece el Papa León XIV, quien tiene la nacionalidad peruana.

Además, se incluyeron las categorías ‘Íconos’, ‘Artistas’ y ‘Titanes’, junto con otros criterios como deportes y tecnología.