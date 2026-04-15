Conozca a los latinos más influyentes del 2026

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La revista “Times” anunció la lista de las 100 personas más influyentes durante este 2026, la cual presentó perfiles de impacto global en seis categorías.
En la lista que reúne a actores, artistas, políticos, escritores, activistas y científicos, destacan 11 latinoamericanos.
Entre las personas elegidas para este ranking de este año, se encuentran las siguientes personalidades:
Dolores Huerta, activista.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. y de ascendencia cubana.
Kica Matos, la presidenta puertorriqueña del Centro Nacional de Leyes Migratorias.
Benicio del Toro, actor puertorriqueño.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Mari Luz Canaquiri Murayari, activista ambiental peruana.
Rauw Alejandro, cantante puertorriqueño.
Luciano Moreira, científico brasileño.
Mariangela Hungria, agrónoma brasileña.
Wagner Moura, actor brasileño.
Zoe Saldaña, actriz de ascendencia dominicana y puertorriqueña.
La lista publicada por Times destaca a figuras de la sección “Líderes”, donde aparece el Papa León XIV, quien tiene la nacionalidad peruana.
Además, se incluyeron las categorías ‘Íconos’, ‘Artistas’ y ‘Titanes’, junto con otros criterios como deportes y tecnología.