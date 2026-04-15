Conozca a los latinos más influyentes del 2026

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La revista “Times” anunció la lista de las 100 personas más influyentes durante este 2026, la cual presentó perfiles de impacto global en seis categorías.

En la lista que reúne a actores, artistas, políticos, escritores, activistas y científicos, destacan 11 latinoamericanos.

Entre las personas elegidas para este ranking de este año, se encuentran las siguientes personalidades:

Dolores Huerta, activista.

Fotografía: National Women’s History Museum.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. y de ascendencia cubana.

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: AFP.

Kica Matos, la presidenta puertorriqueña del Centro Nacional de Leyes Migratorias.

Fotografía: The Times.

Benicio del Toro, actor puertorriqueño.

Fotografía: The Times.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Alfredo Estrella / AFP.

Mari Luz Canaquiri Murayari, activista ambiental peruana.

Fotografía: The Times.

Rauw Alejandro, cantante puertorriqueño.

Fotografía: The Times.

Luciano Moreira, científico brasileño.

Fotografía: The Times.

Mariangela Hungria, agrónoma brasileña.

Fotografía: The Times.

Wagner Moura, actor brasileño.

Fotografía: The Times.

Zoe Saldaña, actriz de ascendencia dominicana y puertorriqueña.

Fotografía: The Times.

La lista publicada por Times destaca a figuras de la sección “Líderes”, donde aparece el Papa León XIV, quien tiene la nacionalidad peruana.

Además, se incluyeron las categorías ‘Íconos’, ‘Artistas’ y ‘Titanes’, junto con otros criterios como deportes y tecnología.