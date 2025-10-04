La nueva lista de convocados que entregó este sábado Miguel “El Piojo” Herrera, sigue dando de qué hablar. Principalmente, por los nombres que quedaron fuera, ya que el técnico optó por llamar a jugadores de mayor experiencia y recorrido, como Celso Borges, Allan Cruz y Kendall Waston.

De hecho, respecto a la última convocatoria, cuando Costa Rica se enfrentó a Nicaragua y Haití, siete futbolistas que fueron tomados en cuenta en aquella ocasión ya no aparecen en la más reciente lista.

El caso más sonado es el de Brandon Aguilera, quien no fue llamado esta vez debido a que su rendimiento en los últimos compromisos con La Sele no convenció al estratega mexicano.

Otro ausente es Anthony Contreras, delantero que milita en Letonia, y que tampoco logró llenarle el ojo al “Piojo”. Además, Ariel Lassiter quedó fuera por el bajo nivel mostrado en los juegos ante Nicaragua y Haití.

Los tres quedaron excluidos por decisión técnica, y a ellos se suma Sebastián Acuña. Mientras tanto, Patrick Sequeira, Kenay Myrie y Santiago Van der Putten se ausentan debido a lesión.

🇨🇷 Los convocados para los juegos Eliminatorios ante Honduras y Nicaragua 🇨🇷



