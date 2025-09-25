Se acabó la espera… La FIFA finalmente presentó al mundo a Maple (Canadá), Clutch (Estados Unidos) y Zayu (México), las mascotas oficiales de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Como es tradición desde el Mundial de 2002, cada mascota reúne características representativas de su país de origen.

“El equipo del Mundial 26 sigue creciendo… ¡y se vuelve mucho más divertido! Maple, Zayu y Clutch transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial de la FIFA”, mencionó Infantino

Maple es un alce canadiense, símbolo de la fauna y naturaleza del país norteño. Clutch es un águila americana, poderosa y emblemática figura de Estados Unidos. Y, por último, pero no menos importante, Zayu es un jaguar mexicano, animal sagrado y culturalmente importante en Mesoamérica.