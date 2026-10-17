¿Conoce si su mascota tiene alergias?

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Las alergias también afectan a los animales de compañía y pueden convertirse en un problema que requiere atención durante toda su vida.

Según explica la médica veterinaria Jessica Pérez, los canes de pelaje blanco suelen acudir con frecuencia a consultas especializadas en dermatología, debido a que su piel puede ser más susceptible a determinadas afecciones.

“Los canes de pelaje blanco son pacientes que usualmente visitan dermatología canina porque entre más clara su tonalidad de piel las picaduras de insectos les afecta más en comparación a los de piel negra”, explicó la especialista.

Uno de los aspectos que los propietarios deben tener presente es que las alergias pueden convertirse en una condición crónica.

“Las alergias son algo para toda la vida las mascotas una vez que ya los presentar por lo que hay que aprender a lidiar con ellas”, señaló Pérez.

Si un perro interrumpe sus comidas para rascarse constantemente o incluso pierde horas de sueño debido a la picazón, podría estar experimentando una molestia que necesita valoración profesional.

La especialista también destaca que lamerse las patas de manera repetitiva es otra señal que merece atención.

¿Qué pueden hacer los dueños?

Lo más importante es no dejar pasar los síntomas ni administrar medicamentos por cuenta propia.

Detectar estas señales a tiempo puede ayudar a mejorar la calidad de vida de la mascota.

Si bien las alergias pueden requerir cuidados prolongados, el acompañamiento veterinario permite buscar alternativas para mantener los síntomas bajo control y evitar que el animal continúe sufriendo por la picazón.

Mario Garrido Chaves

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Foto: Cortesía