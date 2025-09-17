Tener un vehículo no se trata únicamente de manejarlo, también implica conocerlo a fondo. Una de las principales formas de lograrlo es entendiendo el tablero o “dashboard”, pues sus luces de advertencia funcionan como un lenguaje que comunica el estado del automotor y pueden marcar la diferencia entre una conducción segura y una falla grave en carretera.

Expertos en mecánica señalan que revisar estos indicadores al encender el carro es un hábito sencillo que permite detectar a tiempo desperfectos y evitar complicaciones mayores.

El tablero no solo alerta sobre problemas, ya que también ofrece tranquilidad al confirmar que ciertos sistemas trabajan correctamente como deben.

Entre las señales más comunes están la presión de aceite, la temperatura del motor, el nivel de combustible, el estado de la batería, los frenos, el sistema de airbags, la presión de llantas (TPMS) y la alerta del motor (Check Engine).

Ignorar cualquiera de estas advertencias podría poner en riesgo tanto al conductor como a los pasajeros y demás usuarios de la vía.

Para Christian León, capacitador técnico regional de Autopits, comprender este lenguaje visual permite tomar decisiones oportunas.

“Aprender a entender las luces de advertencia es clave para prevenir situaciones que podrían convertirse en peligro para el conductor y otras personas en carretera. Además, gracias a estos indicadores, el propietario puede darle a tiempo un mantenimiento preventivo a su vehículo y evitar daños mayores”.

Conocer y atender el tablero además de mejorar la seguridad, incrementa la eficiencia del automotor y contribuye a prolongar su vida útil.

En carretera, la prevención siempre será el mejor aliado para conducir con confianza y responsabilidad.

Según datos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), para 2023 se reportaron un total de 16.675 accidentes en carretera, de los cuales 14.153 fueron heridos, mientras que 2.522 fueron reportados como fallecidos. El experto señala la importancia de conocer en su totalidad el vehículo que conduce, lo que ayudaría a reducir estas cifras de accidentes.

Las luces de advertencia se clasifican por colores

• Rojo: indica un problema serio que requiere atención inmediata en un taller.

• Amarillo o ámbar: señala una anomalía que, aunque no es crítica en ese momento, sí debe revisarse cuanto antes.

• Verde o azul: confirman que un sistema del vehículo está en funcionamiento normal.