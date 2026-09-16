¡Experiencias Extra te lleva a Connecturday con cuatro amigos!

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¿Ya sabés con quién vas a ir al Connecturday? Experiencias Extra te brinda la oportunidad de asistir al evento acompañado de cuatro amigos.
Para participar por las cinco entradas, solo debés completar el formulario de la dinámica, suscribirte al canal de YouTube de Extra TV y seguir las instrucciones.
Si resultás ganador, podrás compartir con tu grupo una experiencia que reúne gaming, tecnología, anime, cosplay, cultura pop y diferentes propuestas de entretenimiento.
Connecturday se convierte en un punto de encuentro para los amantes de la innovación y la cultura geek, con actividades pensadas para disfrutar y compartir durante todo el fin de semana.
👉 PARTICIPÁ AQUÍ
Completá el formulario, suscribite al canal de YouTube de Extra TV y participá por cinco entradas para vivir Connecturday junto a cuatro personas más.
Experiencias Extra: te lleva a vivirlo.