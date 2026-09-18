Congreso suspende reasignación de plazas internas

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El pasado 19 de agosto, el Directorio de la Asamblea Legislativa acordó paralizar los trámites de reasignación de plazas internas, en el marco de políticas estrictas de contención del gasto, lo que generó reclamos e inconformidades entre un grupo de trabajadores internos y fracciones opositoras.

Según las actas del Directorio, el Congreso analiza los casos presentados de reasignación de personal, así como los informes técnicos, procesos y antecedentes de cada gestión.

“Se acuerda instruir de forma inmediata al Departamento de Recursos Humanos para que proceda con la suspensión de todos los trámites de reasignación del personal en curso, incluyendo la realización de entrevistas, evaluaciones y demás actuaciones administrativas relacionadas”, señala el acta.

La instrucción también consta en un oficio de la Gerencia General enviado a Recursos Humanos el 21 de agosto, del cual Grupo Extra tiene copia.

Foto: Isaac Villalta.

Alegan persecución política

En una denuncia anónima enviada a Grupo Extra, trabajadores de la Asamblea Legislativa señalan que el freno a las reasignaciones se trata de “una represalia”.

“Somos más de diez funcionarios que estamos esperando que el Directorio resuelva informes de reasignación que ya resultaron positivos desde hace muchos meses, además de otros compañeros cuyos estudios se encuentran actualmente en trámite”, refirieron los trabajadores.

Señalaron que algunos funcionarios ya realizan nuevas labores que implican mayores responsabilidades, sin que estas se les reconozcan en el salario.

“Hay funcionarios con procedimientos avanzados, informes positivos y meses esperando una decisión. Hay otros que legítimamente iniciaron sus estudios y ahora no saben qué va a ocurrir. No permitan que se sigan tomando decisiones arbitrarias que afectan directamente nuestros derechos laborales. Cada día tenemos más miedo de hablar con nuestros nombres. Y decisiones como esta nos demuestran por qué”, refirieron los funcionarios.

Esto se suma a las denuncias del Partido Liberación Nacional (PLN) sobre un presunto deterioro del ambiente laboral, presiones indebidas y afectaciones a la salud de funcionarios.

Los señalamientos constan en un oficio fechado el 18 de agosto y dirigido a la presidenta legislativa, Yara Jiménez, por el jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez.

Según el documento, diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) han recibido manifestaciones formales e informales de funcionarios de distintas dependencias técnicas y administrativas.

Janice Sandí, diputada del PLN. Foto: Jorge Castillo.

Entre las situaciones denunciadas se encuentran un aumento de quebrantos de salud relacionados con estrés severo y presión laboral, así como manifestaciones de hostigamiento, ambientes organizacionales intimidatorios y presiones indebidas contra trabajadores.

“Hemos recibido a funcionarios de al menos cinco departamentos de la Asamblea Legislativa constatando patrones de posible hostigamiento laboral”, dijo la diputada del PLN, Janice Sandí.

Las actas del Directorio exponen que diversos funcionarios han presentado recursos y reclamos formales ante la jerarquía legislativa por el rechazo de la administración a solicitudes de reasignación de puestos.

Incluso, una funcionaria interpuso un recurso de reposición en el que solicitó el pago retroactivo y el reconocimiento económico por el desempeño de funciones superiores en su puesto desde 2012, petición que el Directorio declaró inadmisible, según las actas consultadas.

Presidenta del Directorio, Yara Jiménez. Foto: Archivo.

30 plazas menos

La Asamblea Legislativa también enfrentará los recortes presupuestarios contemplados en el proyecto de Presupuesto Nacional de la República 2027, que prevé una reducción de ₡1.130 millones para el Congreso en comparación con el presupuesto actualizado de este año, así como un ajuste en los recursos destinados al pago de horas extra.

Según las cifras presentadas por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, esto implicaría una reducción del 2,3% en el presupuesto de este Poder de la República, en el marco de los recortes anunciados por el Gobierno de Laura Fernández.

Una de las principales partidas que se reducirán será la de remuneraciones a funcionarios. La planilla institucional contempla un total de 935 plazas para 2027, lo que significa 30 plazas menos respecto a las 965 vigentes en 2026. Esta rebaja se debe a la exclusión de plazas vacantes que no fueron ocupadas durante 2026.

Salvador Padilla – Diputado del PLN “Hemos recibido denuncias de muchas personas funcionarias sobre acoso laboral y que existe también persecución política en esta Asamblea Legislativa”