Congreso se retirará de foro que reúne a parlamentos del continente 

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La Asamblea Legislativa decidió retirarse de ParlAméricas, organismo que reúne a los parlamentos del continente, luego de cuestionar los beneficios obtenidos por el país, la relación institucional mantenida con la entidad y un fuerte aumento en el costo de la membresía.

El Directorio Legislativo acordó la desafiliación a partir del 1.º de marzo de 2027, tras conocer un criterio elaborado conjuntamente por los departamentos de Asesoría Legal y Comisiones Legislativas.

Costa Rica, por medio de la Asamblea Legislativa, formaba parte del organismo desde 2005, cuando el Directorio autorizó la incorporación al entonces denominado Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA), actualmente ParlAméricas.

ParlAméricas. Foto tomada de las redes del foro regional.

Cuestionan beneficios

Uno de los principales elementos considerados para la salida fue que, según el criterio técnico, los beneficios generados por la participación en ParlAméricas “no son medibles material o concretamente”.

El documento reconoce que la organización funciona como un espacio de cooperación interparlamentaria, mediante reuniones, congresos y foros para intercambiar experiencias sobre asuntos de interés regional que pueden servir de insumo para el trabajo legislativo.

Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa. Foto: Mauricio Aguilar.

Sin embargo, también señala problemas en la relación institucional, puesto que según el informe, ParlAméricas interrumpió casi por completo los canales oficiales de comunicación con la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior y optó por contactar directamente a los diputados.

Además, sostiene que durante el periodo constitucional anterior, en la mayoría de los casos, la organización no atendió consultas ni solicitudes de información realizadas por la Comisión o por la Presidencia de la Asamblea.

Cuota casi se duplicaría

A esos cuestionamientos se sumó un incremento anunciado en la membresía. ParlAméricas comunicó en julio que a partir de 2027 la cuota anual correspondiente a Costa Rica pasaría de $5.200 a $9.750, lo que representa $4.550 adicionales, equivalente a un aumento del 87,5%.

El Directorio consideró que el incremento era considerable desde el punto de vista presupuestario.

En ese sentido, el análisis jurídico determinó además que la participación en ParlAméricas es voluntaria y que la salida no generaría afectaciones jurídicas ni operativas para la Asamblea Legislativa.