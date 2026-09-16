Congreso revisará con más rigor los viajes de diputados

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Los viajes al exterior de los diputados pasarán por mayores controles del Directorio de la Asamblea Legislativa, según lo puso sobre la mesa la presidenta del Congreso, Yara Jiménez.

La legisladora del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) aseguró que los controles buscarán evitar que se ausenten dos o más diputados de una misma fracción de forma simultánea.

La justificación expresada es que las bancadas deben mantenerse activas e integradas en el Plenario para resguardar el quórum y la asistencia a las votaciones.

Según el acta, en la reunión N.016-2026 del 12 de agosto, Jiménez aseguró que los asesores de los diputados deben tomar en consideración que otro legislador no tenga agendado un viaje de manera simultánea. En esa ocasión, se estaba tramitando el viaje de los diputados Royner Mora y Osvaldo Artavia para octubre, pero Jiménez hizo la excepción debido a que la diputada Kristel Ward Hudson regresó al Plenario después de una licencia de maternidad.

“Como va a estar doña Kristel, vamos a hacer en este momento la excepción, pero sí le he pedido al equipo de asesores que tratemos de que se vaya solo uno, no dos, porque no podemos estar arriesgando este tipo de temas”, refirió Jiménez.

La decisión de la jerarca legislativa se dio en el marco de las votaciones de enmiendas al proyecto de Jornadas Excepcionales, mejor conocidas como “Jornadas 4-3”.

Diputados deben costear

El nuevo Directorio está enfocado en que los diputados costeen sus viajes al exterior cuando no sean con motivo de sus labores legislativas. Así lo dejó entrever Jiménez el 26 de junio, cuando se autorizó un viaje para el diputado del PPSO Gonzalo Ramírez.

“Y reiteramos que los costos asociados a este viaje serán asumidos por completo por el señor diputado y no por esta Asamblea Legislativa”, refirió el Directorio en esa ocasión.

Sin embargo, los legisladores deben contar con una póliza de viaje asumida por el Congreso. Además, en el caso de viajes relacionados con su desempeño legislativo, los diputados deberán rendir un informe.

La primera legisladora en viajar fuera del país fue la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Karen Alfaro, quien asistió a una actividad en España.

En ese viaje, según su informe, se formularon proyectos aplicados a la realidad municipal costarricense.

A consideración de la diputada del PLN Ángela Aguilar, las medidas anunciadas son coherentes con la decisión del Congreso de optimizar recursos.

“Creo que es una decisión válida y correcta porque los viajes deben generar un valor agregado a lo que hacemos en la Asamblea Legislativa”, aseguró Aguilar en declaraciones a Grupo Extra.

Menos viajes

Sin embargo, en comparación con períodos constitucionales anteriores, los actuales diputados viajan menos. Por ejemplo, en mayo de 2026 no se registraron viajes, mientras que, en ese mismo mes de 2022, cuando los anteriores diputados iniciaron labores, viajaron cuatro legisladores.

De la misma manera, en junio de este año viajaron dos diputados, mientras que en el mismo mes de 2022 viajaron nueve.

Yara Jiménez, presidenta del Congreso. “Le he pedido al equipo de asesores que tratemos de que se vaya solo uno, no dos, porque no podemos estar arriesgando este tipo de temas”.