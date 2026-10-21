Congreso reinicia desde cero proceso para elegir magistrados suplentes de Sala IV

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la metodología con la que iniciará un nuevo proceso para seleccionar a las 12 personas que recomendará al Plenario para ocupar magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.

El procedimiento contempla la apertura de un concurso, recepción y revisión de postulaciones, evaluación de atestados, un periodo para objeciones ciudadanas, entrevistas y finalmente la conformación de una nómina que será remitida al Plenario Legislativo.

La presidenta de la Comisión de Nombramientos y diputada oficialista, Marta Esquivel, aseguró que la metodología es más sólida.

“Estamos tratando de ser mucho más objetivos de lo que lo ha hecho la Asamblea Legislativa. Algunos compañeros votaron en contra porque no les parece que haya que reviar nuevamente las candidaturas a magistrados suplentes de la Sala Constitucional. Esta revisión tiene más de un año y los documentos se vencen, hay información adicional que no tenemos”, dijo Esquivel.

A la vez, señaló que la metodología pide que los candidatos reporten ingresos adicionales que no provengan de relaciones laborales con el Poder Judicial.

La diputada del partido Frente Amplio (FA), Joselyn Sáenz, explicó que la metodología fue construida con participación de las diferentes bancadas y aseguró que introduce cambios respecto al procedimiento utilizado por la anterior integración de la Comisión de Nombramientos.

“Hoy en la Comisión de Nombramientos iniciamos con la aprobación de la metodología para todo el proceso de entrevistas de las magistraturas para la Sala Constitucional que están pendientes de ser nombradas por la Asamblea Legislativa”, señaló.

Según Sáenz, la propuesta representa “una mejora sustancial” respecto a la utilizada en el periodo legislativo anterior, particularmente en la etapa de entrevistas y en los criterios que deberán emplear los diputados para calificar a los aspirantes.

Atestados pesarán más

La metodología establece que los atestados representarán un 70% de la calificación final, mientras que la entrevista tendrá un peso del 30%. Dentro de los atestados se tomarán en cuenta los grados académicos, capacitación y docencia, publicaciones y experiencia profesional.

En las entrevistas se evaluarán seis aspectos, entre ellos conocimiento jurídico especializado, ética e independencia judicial, conocimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial y dominio de los procesos constitucionales.

Sala Constitucional. Foto: Archivo.

La nota mínima para ingresar a la nómina será de 75 puntos. Posteriormente, la Comisión deberá recomendar al Plenario seis mujeres y seis hombres con las mejores calificaciones, respetando los principios de paridad y alternancia.

La documentación de las personas interesadas deberá presentarse, según la metodología aprobada, a más tardar el 5 de noviembre de 2026 a las 4 p. m. Quienes entreguen los requisitos fuera de plazo o de manera incompleta no serán recibidos en audiencia ni tendrán sus atestados sometidos a evaluación.

FA cuestiona retraso

Aunque respaldó la nueva metodología, Sáenz cuestionó que la Asamblea haya llegado a este punto sin haber nombrado anteriormente a las personas que, según indicó, ya habían sido recomendadas por la Comisión de Nombramientos del periodo anterior.

“Sí dejamos constante que la falta del nombramiento de magistraturas no tendría por qué ser en este momento de tanta cantidad de magistrados y magistradas, porque desde que iniciamos en mayo debían haberse nombrado las que ya estaban recomendadas por la comisión anterior desde febrero de este año”, manifestó.

La nueva metodología también abre un periodo de control ciudadano, puesto que tras publicarse la lista de aspirantes que pasarán a entrevista, cualquier persona o institución podrá presentar objeciones contra las candidaturas. Si una objeción es declarada fundada, podrá ser considerada por la Comisión como elemento para determinar la idoneidad y probidad del aspirante.