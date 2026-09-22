Congreso recibe 20 postulaciones para magistratura de Sala Tercera

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El concurso que abrió la Asamblea Legislativa en agosto para sustituir a la magistrada de la Sala Tercera, Sandra Zúñiga, concluyó el 18 de setiembre con 20 postulantes quienes presentaron sus atestados ante el Congreso.

La Asamblea Legislativa comunicó la lista, que está conformada por 12 integrantes del Poder Judicial, cinco candidatos que ejercen como abogados independientes y 1 del Ministerio Público.

Esto significa que 14 de los 20 tienen algún vínculo explícito actual o anterior con el Poder Judicial, si s cuenta judicatura, magistratura suplente, Ministerio Público y al pensionado.

Clasificación Postulantes Cantidad Poder Judicial / judicatura activa Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal; Eduardo Rojas Sáenz; Cynthia Dumani Stradtmann; Flor Sidey Salazar Fallas; José Miguel Zamora Acevedo; Miguel Ernesto Fernández Calvo; Aisen Herrera López; Alejandra Rojas Calvo; Richard Germain White Wright; Marianela Corrales Pampillo; Blanca Iris Salas Mora 11 Magistratura suplente Rosa María Acón 1 Ministerio Público Katherine Chaves Gutiérrez 1 Ex Poder Judicial / pensionado Ricardo Díaz Anchía 1 Ejercicio como abogado(a) Juan Diego Quirós Delgado; Christian Ulate Durán; Allan Arburola Valverde; Ewald Acuña Blanco; Kenia Pérez Villalobos 5 Área de Ciencias Penales, afiliación no precisada José Edgardo García Vargas 1

La elección de la sucesora de Zúñiga se tramita bajo el expediente 25.609 y la Comisión de Nombramientos iniciará un procedimiento de entrevistas y análisis a partir de los postulantes.

La elección en el Plenario, luego de pasar por todo el procedimiento en la comisión, deberá contar con un mínimo de 38 votos.

¿En qué consiste la metodología para la elección?

El PPSO y diputados de oposición acordaron la metodología, que establece criterios de idoneidad y prohibición de cabildeo. En ese sentido, prohíbe expresamente cualquier reunión privada entre los postulantes y los diputados de la comisión.

La evaluación de atestados, que incluyen títulos académicos, experiencia profesional, capacitación y docencia, reune el 70% de la nota final.

La entrevista presencial de 15 minutos de exposición del candidato tendrá un puntaje de 30%.