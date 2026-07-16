Congreso rechaza apelaciones y mantiene devolución de nómina para magistrados de Sala IV

Con 30 votos en contra del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y 23 a favor, la Asamblea Legislativa rechazó las apelaciones presentadas por la oposición a la resolución que emitió el miércoles la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, para devolver la lista de candidatos a magistrados de la Sala Constitucional.

“Se aumenta el riesgo de suspensiones y retrasos. Miles de recursos que se están atrasando”, dijo el diputado del Frente Amplio (FA), Antonio Trejos.

Por su parte, el diputado del PPSO, José Miguel Villalobos, aseguró que no es la primera vez que el Congreso devuelve nóminas al Poder Judicial y cuestionó que la Corte Suprema de Justicia no envió una lista completa de 24 aspirantes.

El miércoles, por segunda ocasión, Jiménez resolvió la devolución de la nómina de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional al Poder Judicial, pocas horas después de haber sostenido una audiencia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Orlando Aguirre.

Según la resolución de Jiménez, que se emitió sin someterse a votación por parte de los diputados, se justificó en que se han realizado 11 rondas de votación en dos períodos constitucionales sin que se logren acuerdos. En las rondas más recientes, los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) dejaron en blanco las boletas para elegir a los magistrados.

La resolución de Jiménez aseguró que la elección debe realizarse sobre una nómina de 24 candidatos, mientras que el Poder Judicial remitió solamente una lista de 18 candidatos.