Congreso realiza pago millonario en horas extra

La Asamblea Legislativa pagó más de 25 mil horas extraordinarias a sus funcionarios durante los primeros cuatro meses de 2026, mientras la partida destinada a ese rubro registraba un sobregiro importante, según datos institucionales y actas del Directorio revisadas por Grupo Extra.

El comportamiento de la subpartida llevó al Departamento Financiero a realizar advertencias mensuales sobre la necesidad de tomar medidas.

En la sesión del 3 de junio, el Departamento Financiero indicó que, cuando había transcurrido apenas el 37,5% del año presupuestario, la partida ya acumulaba una ejecución cercana al 51%. Posteriormente, el Congreso destinó ¢150 millones adicionales para cubrir el pago de tiempo extraordinario.

Según datos del Informe Trimestral de Tiempo Extraordinario, enviado por el Departamento de Recursos Humanos del Congreso a Grupo Extra, durante los primeros cuatro meses de este año la institución pagó 25.094 horas extraordinarias, aunque no especificó cuánto representó ese pago en todo el período.

Además, la cantidad de horas extra aumentó durante los primeros tres meses del año. Por ejemplo, en enero se pagaron 4.797 horas, pero en marzo la cifra se disparó a 7.038.

Según datos de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa, enero fue el mes con la menor cantidad en lo que va del año, con 4.797 horas, para cuyo pago se destinaron ¢31.230.243,52.

Asamblea Legislativa. Foto: Raquel Vargas.

Inyectan más recursos para horas extra

Según las actas, el 24 de junio se ratificó la asignación de ¢150 millones para el pago de tiempo extraordinario, en el marco de un ajuste presupuestario del Congreso. Para financiar este aumento, se tuvieron que rebajar recursos de otras partidas de Recursos Humanos, entre ellas ¢250 millones destinados a anualidades (retribución por años servidos) y ¢100 millones correspondientes a la restricción al ejercicio liberal de la profesión.

En esa sesión, el segundo secretario del Congreso, Reynaldo Arias, expresó su preocupación por la subpartida de tiempo extraordinario.

“Entonces, ¿quién maneja una suma de ¢150 millones para ese tiempo extraordinario en toda la Asamblea?, ¿hay algún tipo de control con eso o no hay ningún tipo de control?, ¿quién lo maneja? Porque en esto a veces también hay que tener mucho cuidado, porque ya a veces hay tantos amigos uno en la vida que los tiempos extraordinarios también son muy complicados manejarlos”, preguntó el diputado Arias.

Por su parte, el gerente financiero, Rodney López, alertó sobre el “sobregiro importante” de la subpartida para el pago de tiempo extraordinario.

“El último reporte que tengo es que transcurrido el 37.5% del período legislativo (refiriéndose al año presupuestario), la subpartida tenía un nivel de ejecución de aproximadamente del 51%. Eso significa que la subpartida tiene un sobregiro importante, nosotros hacemos las advertencias todos los meses sobre ese tema”, aseveró durante la sesión.

La entonces gerente general, Karla Granados, también expuso sus criterios sobre la cantidad de extras en el Congreso.

“Bueno, el tema del tiempo extraordinario: aquí ustedes saben que, aunque hemos hecho y hacemos esfuerzos porque se acomode. Siempre hay una generación (de tiempo extraordinario), ¿por qué? Porque nosotros debemos tener una plataforma para que ustedes puedan ejercer sus funciones como legisladores en los diferentes órganos legislativos”, señaló Granados, según se recoge en las actas del Directorio.

El directorio del Congreso tomó medidas de cara al sobregiro por el pago de horas extra. Foto: Jorge Castillo.

Las áreas con más tiempo

La revisión de los datos de Recursos Humanos señala que, durante los primeros cuatro meses del año, el tiempo extraordinario se concentró en labores operativas y de soporte técnico. Por ejemplo, Seguridad Parlamentaria absorbió el 46% de esas horas.

Los departamentos de Comisiones Legislativas, Gestión Documental y Archivo, y Transporte también aglutinaron una gran cantidad.

El análisis detallado de las planillas de la Asamblea Legislativa correspondientes a enero de 2026 revela que el Departamento de Gestión Documental y Archivo, encargado de la custodia y digitalización de documentos, reportó un gasto de ¢4 millones en ese rubro para cubrir 509 horas de trabajo.

Reynaldo Arias, segundo secretario del Directorio. Foto: Mauricio Aguilar.

Mano dura durante el receso

Al decretar vacaciones colectivas del 6 al 10 de julio, el Directorio acordó un control estricto de los recursos y prohibió de forma absoluta el reconocimiento del pago de tiempo extraordinario a cualquier funcionario que laborara durante el receso.

Las únicas excepciones a esta regla correspondían al personal de seguridad y a aquellos casos previamente autorizados y justificados por la Gerencia General.