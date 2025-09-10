Los diputados congelaron la discusión del proyecto de Jornadas 4-3 tras aprobar una moción del Partido Liberación Nacional (PLN) que introduce un texto sustitutivo, lo que obliga a enviarlo a consulta antes de continuar su trámite en el plenario.
Con 32 votos a favor y 11 en contra, el nuevo texto limita la cantidad de empresas que podrán aplicar la jornada laboral de 12 horas. Para hacerlo, cada compañía deberá presentar una solicitud ante la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo.
Además, se exige una votación secreta entre los trabajadores para decidir si aceptan o no la implementación, la cual solo podrá aprobarse con mayoría simple. En caso de rechazo, la empresa podrá repetir el procedimiento seis meses después.
“A partir de ese momento se enviará a consulta a diferentes instancias para darle el debido proceso a este texto sustitutivo que acabamos de aprobar”, aseguró Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN.
La votación de los empleados deberá realizarse con la supervisión de un representante patronal, uno de los trabajadores y, de ser necesario, con apoyo de la comisión u oficina de salud ocupacional. La Dirección podrá enviar un inspector para garantizar el proceso.
Si en el primer mes no se asigna supervisión, la empresa podrá efectuar la votación con un notario público, quien levantará un acta que se remitirá a la institución.
Este cambio responde a una de las propuestas impulsadas por el candidato liberacionista Álvaro Ramos, en medio del viraje del PLN sobre la iniciativa presentada por la diputada socialcristiana Daniela Rojas.
“Esta moción la votaron porque es el procedimiento vía rápida más fracasado que yo he visto en más de una década, es eso, han fracasado gravemente en esta vía rápida. Y entonces, como han ahogado la Asamblea en un procedimiento que no va para ninguna parte, necesitan ver cómo se salen de este embrollo y para eso entonces aprobaron cualquier texto sustitutivo con el objetivo de pararlo vía la consulta obligatoria y ganarse por ahí un par de semanas”, denunció Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio.
Óscar Izquierdo
Partido Liberación Nacional
“En este texto sustitutivo se le da la oportunidad a los y las trabajadoras de cada una de las empresas para que voten si están de acuerdo o no en formar parte o participar en ese sistema de jornadas”.