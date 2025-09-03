El Costa Rica Trade & Investment Summit, organizado por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) reúne a más de 400 inversionistas y compradores internacionales con empresas costarricenses que buscan oportunidades en el comercio internacional.

Durante los primeros días del evento esperan generar más de 3.700 reuniones de negocios.

Costa Trade & Investment Summit 2025. Foto: Wilbert Hernández.

“Estos son espacios que hacemos para generar negocios, pero también para posicionar a nuestro país. Este año quisimos fusionarlo con inversión porque sabemos que hay muchísima sinergia entre el desarrollo de ambas. Esperamos de este evento generé más negocios, más ventas y más empleo”, indicó Laura López, gerente general de Procomer.

Al Congreso asistieron más de 1.000 empresas entre nacionales y multinacionales que buscan expandir sus mercados de exportación o conseguir acuerdos para sus primeras ventas internacionales.

Entre los participantes internacionales figuran representantes de mercados clave como los países de Centroamérica, así como de Alemania, Reino Unido, Japón, India, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, España y Francia, entre otros.