Congreso impulsa justicia y acompañamiento a víctimas de abusos

Del 13 al 18 de octubre se realizó en Costa Rica el IV Congreso Nacional de Prevención de Abusos, organizado por la Comisión Nacional de Prevención de Abusos y Protección de Menores y Vulnerables (Conaprome) de la Conferencia Episcopal.

Bajo el lema “Acompañamiento en la cultura del cuidado”, el evento reunió a expertos nacionales e internacionales para analizar cómo acompañar a las víctimas de abuso en entornos eclesiales, promoviendo la justicia, la escucha y la reparación integral.

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Durante las sesiones virtuales participaron más de 200 personas, quienes escucharon al Máster Juan Carlos Oviedo, secretario ejecutivo de Conaprome, sobre la necesidad de construir una cultura del cuidado mutuo y reconocer la gravedad del abuso en la Iglesia.

La psicóloga Marianela Monge ofreció herramientas de primeros auxilios emocionales para personas en crisis, mientras que la teóloga argentina Reina Camjii presentó un itinerario de buen trato a las víctimas desde el Evangelio.

El cierre presencial en el auditorio de la Universidad Católica contó con cerca de 200 participantes y la ponencia del padre Luis Alfonso Zamorano, misionero del Verbum Dei, quien vivió el caso Karadima en Chile y posee amplia experiencia en acompañamiento psicoespiritual.

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Zamorano enfatizó que “sin justicia es muy difícil que sane la herida espiritual”, subrayando la importancia de la escucha, el respeto y la no estigmatización de los sobrevivientes. También ofreció una canción emblemática sobre prevención de abusos.

El congreso contó con la presencia de Monseñor José Manuel Garita Herrera, presidente de Conaprome, quien instó a promover la protección, la curación integral y el bienestar físico, emocional y espiritual de las víctimas.