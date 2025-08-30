Los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) plantearon una vía alterna para esquivar las más de 2.500 mociones que frenan el avance del proyecto de Jornadas 4-3.

La iniciativa impulsada por el jefe de fracción, Alejandro Pacheco, busca enviar el expediente a una comisión especial donde cada legislador solo pueda plantear una moción por artículo.

Con ese límite, el número máximo de cambios de fondo se reduciría a 114, lo que significaría pasar de un maratón legislativo a un trámite mucho más controlado. “Esta es la propuesta que se está valorando. Las mociones actuales se quedan en ese proyecto mientras arranca uno de cero”, explicó el socialcristiano.

El plan también faculta a la presidencia del Congreso a agrupar o descartar mociones consideradas “idénticas o razonablemente equivalentes”.

Según Pacheco, con este método la votación y discusión tomaría alrededor de tres semanas, lo que devolvería al proyecto el espíritu de “vía rápida” con el que fue convocado.

El texto agrega que, si al cumplirse el plazo de la comisión aún quedaran mociones pendientes, la presidencia deberá programar las sesiones necesarias para evacuarlas. En ese escenario, las mociones se tendrían por discutidas y pasarían directamente a votación, una a una, sin debate adicional.

Dicha medida será analizada por los jefes de fracción, quienes la semana pasada mostraron buena disposición a estudiarla, incluso el oficialismo, que había sugerido reducir a un minuto el tiempo de votación por moción.

Esa fórmula, sin embargo, alargaría la discusión al menos cinco semanas para conocer las más de 2.500, mientras que la del PUSC recortaría los plazos a la mitad.

Sin embargo, el Frente Amplio se mostró en contra, al insistir en que el proyecto debe regresar a comisión bajo un procedimiento ordinario y no con vía rápida. Además, advirtieron que aplicarían una consulta de constitucionalidad que pondría en riesgo el avance de la propuesta. De las 2.564 mociones originales, únicamente se han votado 483 tras más de un mes de discusión, todas ellas han sido rechazadas.