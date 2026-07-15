Congreso da primer aval a presupuesto pese a críticas opositoras

Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), aprobaron en primer debate el Primer Presupuesto Extraordinario, cuestionado por las cuatro bancadas de oposición que señalan, entre otras cosas, que el proyecto redistribuye partidas a los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).

El Poder Ejecutivo propone ajustar las finanzas públicas mediante la incorporación de nuevos ingresos provenientes de concesiones mineras, multas ambientales y superávits institucionales. Asimismo, el proyecto contempla una reducción neta en el financiamiento externo tras revalidar saldos con agencias internacionales y desincorporar préstamos específicos para rutas nacionales.

El Ministerio de Hacienda aplicó una sustitución de deuda externa por interna (₡58.424,4 millones de ahorro en títulos de deuda pública).

También contempla la desincorporación de la Ruta 32 (₡40.186,5 millones), eliminando del presupuesto nacional los saldos del contrato de crédito con el EXIMBANK de China, que originalmente estaban destinados al proyecto de “Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional 32”.

El ajuste en los CEN-CINAI

Una revisión al expediente 25.589, señala que el movimiento principal ocurre dentro del programa CEN-CINAI (₡2.604,3 millones).

Se redistribuyen fondos destinados a mantenimiento de infraestructura debido a que la normativa legal impide invertir en locales que no estén inscritos a nombre de la institución o que no cuenten con convenios de uso formales. Ese dinero se reasigna de inmediato para:

Además, el proyecto menciona que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realiza una devolución de ₡441,8 millones del presupuesto de organización de elecciones, dinero que no fue necesario ejecutar al no requerirse una segunda ronda electoral en 2026.

Los diputados someterán a segundo debate el proyecto el próximo jueves 16 de julio.