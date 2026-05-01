Congreso brasileño reduce condena contra Bolsonaro

Brasilia (AFP) El Congreso brasileño dio luz verde este jueves a reducir la pena de prisión por golpismo al exmandatario Jair Bolsonaro, en una segunda derrota parlamentaria en menos de 24 horas para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por 318 contra 144 votos en Diputados y 49 contra 24 en Senadores, los legisladores anularon un veto del izquierdista Lula a una ley que altera la forma de calcular tiempos de cárcel, en beneficio de Bolsonaro (2019-2022) y otros condenados por un intento de golpe de Estado.

La votación llegó luego de una sesión tensa con gritos y provocaciones de ambos bandos. A menos de seis meses de las elecciones en las que el presidente prevé buscar la reelección, los congresistas de la oposición celebraron la victoria saltando y coreando la palabra “libertad”.

También cantaron el nombre del precandidato presidencial Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro.

La corte sentenció en septiembre a 27 años de prisión al ultraderechista Jair Bolsonaro, de 71 años, por intentar aferrarse al poder tras perder las elecciones contra Lula en 2022.

“Agradezco a los diputados y senadores por este regalo de cumpleaños tan especial, derribando el veto al proyecto de ley de la dosimetría”, escribió en la red social X, el senador Flávio Bolsonaro, cuyo cumpleaños coincidió con la histórica sesión. A sus 45 años el heredero político de Jair Bolsonaro está empatado con Lula, de 80 años, en las encuestas de intención de voto.

“Por el mayor líder de la derecha, Jair Messias Bolsonaro, la derecha vota ‘no’ (al veto) y espera que la amnistía amplia y general venga con la elección de Flávio Bolsonaro”, dijo el diputado bolsonarista Luciano Zucco.

La llamada “ley de dosimetría” puede favorecer con una reducción de la pena a Bolsonaro y también a ciudadanos presos por los hechos del 8 de enero de 2023.

Aquel día, manifestante bolsonaristas destruyeron las sedes de los poderes públicos en Brasilia, en lo que la corte interpretó como parte del movimiento golpista. “Vimos tanta injusticia, tantas cosas, y parece que ahora logramos sentir un poco de alivio”, dijo a la AFP Diene Vilar, amiga de una mujer que purga una pena de 15 años en prisión domiciliar por participar en aquellos disturbios.

“Este tipo de pena no puede construir paz en el país”, afirmó a la prensa el senador de derecha Esperidião Amin tras la votación.