La Asamblea Legislativa puso en marcha desde el año pasado un plan para rescatar archivos históricos almacenados en formato VHS. Así lo señaló la entonces gerente general del Congreso, Karla Granados, durante la sesión del Directorio del 3 de junio de 2026, durante la explicación de una modificación presupuestaria, según consta en una de las actas a las que tuvo acceso Grupo Extra.

De acuerdo con Granados, la Asamblea Legislativa almacena información que data de 1947, situación que fue cuestionada por la Gerencia General, pues al Congreso solamente se le permite conservar documentos durante 20 años.

Granados indicó que el año pasado el Congreso sostuvo un encuentro “importante” con el Ministerio de Cultura y que el Poder Legislativo trabaja en un proyecto para trasladar toda la información al Archivo Nacional.

Directorio de la Asamblea Legislativa. Foto: Archivo.

“Y estamos con un proyecto de trasladarle toda la información documental al Archivo, porque era irresponsable de nuestra parte tener custodiada desde el…, desde el 47 tenemos información aquí”, señaló Granados según una de las actas del Directorio.

“Entonces el Archivo no tenía cómo exponer los documentos históricos, inclusive de la Asamblea Legislativa, entonces esto es una migración que es importante”, añadió Granados.

Los diputados del Directorio Legislativo no se opusieron a la iniciativa. Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuál es el avance del plan.

Durante la sesión del 3 de junio, la Gerencia financiera aseguró que se destinarían ₡30,5 millones al proyecto.

Digitalización con protocolos

La archivista Gabriela Castillo señaló que los archivos almacenados en este tipo de formatos deben recibir un tratamiento específico, ajustado a los protocolos de conservación.

“Me parece que son documentos y es material que es importante rescatar para hacerlo accesible. Como parte de la discusión se mencionaba la necesidad de que esta información pueda generarse para exposición, por eso me parece importante”, dijo Castillo.

Añadió que, desde el punto de vista archivístico, existen estándares internacionales que regulan los procesos de migración de formatos.

“Es importante que se defina un protocolo o un procedimiento para un adecuado tratamiento de esa información. Que en ese protocolo se contemple una etapa previa para poder analizar los contenidos y los materiales que se están tratando”, señaló Castillo.

Además, explicó que el proceso de digitalización requiere controles de calidad para garantizar que las capturas digitales se realicen con la mayor calidad posible.