Congreso aprueba en segundo debate el primer presupuesto extraordinario de 2026

Con 30 votos a favor y 24 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2026.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.589, modifica la Ley de Presupuesto Nacional, número 10.836, y establece una rebaja de, al menos, ₡70 mil millones en el gasto autorizado para este año.

El presupuesto también fue modificado mediante mociones legislativas para incorporar ₡167.931 millones provenientes de un financiamiento del Banco Mundial.

Además, se incorporaron ₡17.509 millones para financiar programas relacionados con la agricultura sostenible.

El proyecto recibió el respaldo de los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), mientras que 24 legisladores de las bancadas de oposición votaron en contra.

Los diputados de oposición aseguran que existe un “rebajo” de 40 mil millones a los CEN-CINAI y de 30 mil millones al Banco Hipotecario de la Vivienda. Además, los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Salvador Padilla, Ángela Aguilar y Diana Murillo, interpusieron una consulta a la Sala Constitucional.

Traslado de partidas para comunicación de presidencia

En el caso de la Presidencia de la República, se aprobó un traslado interno de ₡70 millones en el Programa de Información y Comunicación, sin que esto representara un aumento neto del presupuesto.

Los recursos provienen de una rebaja de ₡65 millones en prestaciones legales y ₡5 millones en salario escolar, y se destinarán a fortalecer la operatividad del programa. Del total, ₡20 millones se utilizarán para adquirir equipo de comunicación, ₡5 millones para equipo de cómputo y ₡2 millones para contratar intérpretes de la Lengua de Señas Costarricense (LESCO) en actividades oficiales de más de 45 minutos.