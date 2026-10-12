Congreso aprueba cierre del Ministerio de Gobernación y Policía

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La Asamblea Legislativa aprobó este lunes en segundo debate el proyecto de ley que dispone el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía y distribuye sus funciones entre diferentes instituciones del Poder Ejecutivo.

El Expediente 24.719 recibió 48 votos a favor y ninguno en contra.

Plenario de la Asamblea Legislativa. Foto: Randall Sandoval.

Con la reforma, la Dirección General de Migración y Extranjería y el Tribunal Administrativo Migratorio pasarán al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), que también asumirá otras competencias relacionadas con la materia migratoria.

Entre ellas se encuentran la administración del Fondo Especial de Migración, el control de entradas y salidas de personas menores de edad y funciones vinculadas con la prevención y atención del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

Además, dentro de Seguridad Pública se incorporará un nuevo Viceministerio Administrativo.

Redistribuyen dependencias

La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) será trasladada al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), mientras que la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional quedará bajo el Ministerio de la Presidencia.

El proyecto también redistribuye otras competencias que actualmente corresponden a Gobernación.

El Ministerio de Justicia y Paz asumirá funciones relacionadas con la regulación de propaganda comercial vinculada con la imagen de la mujer y la protección de personas adultas mayores.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos tendrá bajo su responsabilidad las declaratorias de zonas urbanas litorales; el Minae tramitará expropiaciones y servidumbres de acueducto contempladas en la Ley de Aguas, y el MEIC asumirá los trámites de concesiones de servicios postales.