Congreso alista fechas para votar reelección de Patricia Solano y Jorge Araya

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa comenzaron a definir las fechas para votar dos procesos de reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ante plazos que dejan poco margen al Plenario y el riesgo de que alguno de los nombramientos quede resuelto por vencimiento del término.

Los casos corresponden a Jorge Araya García, magistrado de la Sala Constitucional, y Patricia Solano Castro, de la Sala Tercera.

Durante la reunión de jefaturas del 22 de octubre, la Presidencia legislativa informó que el expediente de Araya ingresaría al orden del día el martes 27 de octubre y propuso inicialmente someterlo a discusión el miércoles 28, debido a que el plazo correspondiente vence el sábado 31 de octubre.

La presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano. Foto: Cortesía.

Sin embargo, las fracciones también valoran adelantar la votación al propio martes 27 para no ocupar la sesión del miércoles, día reservado para el trámite de reformas constitucionales.

“Si lo dejamos para jueves, es como correr el riesgo”, señaló la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, que indicó que comunicará a las fracciones si finalmente la discusión puede realizarse el martes.

Solano con un calendario más ajustado

La situación más apretada corresponde al expediente de reelección de Patricia Solano.

Según explicó Jiménez en la reunión, el plazo para presentar los informes de la Comisión de Nombramientos llega hasta el martes 3 de noviembre.

Si a eso se agregan los dos días de espera reglamentarios, el expediente ingresaría al orden del día hasta el 6 de noviembre, precisamente cuando vence el plazo para que el Congreso se pronuncie.

Las jefaturas coincidieron en que el objetivo es evitar que el vencimiento de los plazos impida una votación expresa del Plenario sobre la continuidad o no de los magistrados.