El jugador del Puntarenas F.C. Esteban Cruz recibió una drástica sanción por un hecho reprochable. El Comité Disciplinario decidió “sancionar al jugador Esteban José Cruz Pineda con 6 partidos de suspensión y una multa de 500.000 colones de conformidad con lo establecido en el artículo 38 inciso 3), al ser la primera vez que le escupe a un adversario”, indicaron en un comunicado.

La situación se dio en el juego ante Sporting, efectuado en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas, donde terminaron el cotejo con un empate 1 a 1.