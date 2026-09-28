Confunden a “Benzematico” con asaltante durante viaje a Ecuador

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El creador de contenido costarricense Luis F. Solís, conocido como “Benzematico” vivió un inesperado momento durante su viaje por Ecuador, luego de que agentes policiales lo interceptaran junto con sus acompañantes al confundirlos con supuestos asaltantes.

El propio tico relató la experiencia por medio de sus redes sociales y aseguró que inicialmente pensó que la situación podía terminar incluso con una detención.

“Casi nos arrestan en Ecuador, mae, les voy a contar por qué”, comenzó diciendo “Benzematico” .

Salieron a comprar algo de tomar

Según explicó, todo ocurrió cuando él, “Tirri” y otros dos jóvenes decidieron salir hacia un supermercado para comprar bebidas.

El grupo solicitó un vehículo mediante una plataforma de transporte y emprendió el recorrido. Sin embargo, poco después fueron detenidos por policías.

De acuerdo con “Benzematico”, tanto él como uno de sus acompañantes vestían camisetas de tirantes, por lo que sus tatuajes se encontraban visibles.

El creador de contenido posee, entre otros, un tatuaje de Anubis, representación de una antigua deidad egipcia.

“Nos pararon porque creían que Tirri y yo estábamos asaltando al Uber”, relató.

El tico aseguró que los oficiales procedieron a requisarlos mientras verificaban la situación.

Según su relato, posteriormente los policías les explicaron las razones de la intervención y les recomendaron tener precaución al transitar a altas horas de la noche, especialmente por la posibilidad de que sus tatuajes generaran alguna confusión.

“Los policías muy tranquilos y muy buena gente nos explicaron (…) que no saliéramos tan tarde por el toque de queda”, contó Benzematico.

Además, afirmó que los agentes les hablaron sobre la situación de seguridad que enfrenta Ecuador y la presencia de grupos criminales en ese país.

“Benzematico”: Nunca me habían requisado

Una vez aclarada la situación, el incidente no pasó a más y “Benzematico” terminó tomándolo como una nueva anécdota de su viaje.