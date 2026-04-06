El conflicto en Oriente Medio representa una de las principales amenazas para el crecimiento económico mundial, de acuerdo con el Informe de Perspectivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“La evolución es muy incierta y plantea riesgos considerables en estas proyecciones de referencia. En caso de que se prolongaran las actuales tensiones y los precios de la energía se mantuvieran en niveles altos más allá de mediados de 2026, las perspectivas de crecimiento se verían aún más afectadas”, indicaron en el documento.

Dicho panorama plantea el escenario de una posible recesión mundial similar a otras crisis, principalmente registradas en Estados Unidos, uno de los principales actores del conflicto armado.

Daniel Ortiz Economista Cefsa “Costa Rica se enfrenta a un entorno que posiblemente lo condicionará a crecer un poco menos este año. Para las familias, los precios tienden a subir más rápido que los ingresos y eso afecta el consumo de los hogares y la misma confianza del consumidor”.

“Las recesiones se presentan sobre todo cuando hay trimestres seguidos donde la actividad económica cae, es decir, tiene una tasa negativa. Se contrae la producción, el consumo, la inversión o las exportaciones y eso genera un decrecimiento económico. Ahora bien, en este entorno no pareciera hoy que vaya a ser un escenario de crisis o una recesión; lo que sí estamos viendo es que podría darse una estanflación”, comentó Daniel Ortiz, economista de Cefsa.

Alonso Alfaro Economista BCCR “Un tipo de choque como el que se experimenta actualmente tiene una naturaleza estanflacionaria. Quiere decir que globalmente puede generar un menor crecimiento económico o incluso alguna contracción, que sería una recesión, pero además tiene el componente de incremento en los precios”.

Este fenómeno representa un estancamiento de la producción en países como Estados Unidos, principal socio comercial de Costa Rica, junto con aumentos considerables en la inflación, es decir, precios más altos en los bienes y servicios que consumen los hogares.

Mathias Cormann Secretario general OCDE “La crisis de suministro energético, provocada por el conflicto en Oriente Medio, está poniendo a prueba la resiliencia de la economía mundial. Prevemos que el crecimiento mundial seguirá siendo sólido, pero será inferior al previsto antes y la inflación aumentará de forma considerable”.

En abril el Banco Central de Costa Rica publicará el segundo Informe de Política Monetaria (IPM) del año, en el que detallará con mayor claridad la afectación del conflicto en la economía costarricense.

Factores

Según explicó Ortiz, uno de los principales componentes es el aumento en los precios del barril de petróleo, debido a que Irán es el octavo productor del mundo con 4 millones de unidades por día.

Además, por el estrecho de Ormuz pasa el 20% del petróleo mundial, así como un tercio del comercio de fertilizantes, lo que impacta dos de las materias primas más importantes para la producción de alimentos. Al verse afectadas las cosechas y presentarse una menor disponibilidad de productos en los supermercados, junto con mayores costos de transporte y logística para las empresas, se genera un efecto al alza en los precios de los bienes que consumen las familias.