Conflicto en Medio Oriente podría ser peor que el de 2022

El choque inflacionario que podría experimentar Costa Rica por el conflicto en Medio Oriente podría ser peor que lo observado en el 2022, según comentaron personeros del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en una reunión de Junta Directiva.

La incertidumbre internacional por la guerra generó un aumento en los precios internacionales de materias primas, entre ellas el petróleo, los fertilizantes y los granos básicos.

“La situación actual tiene el potencial de ser de igual magnitud o incluso, podría ser hasta peor, por dónde ocurre el conflicto, quiénes son los involucrados y las implicaciones que hay sobre el traslado físico de hidrocarburos y otros bienes. Entonces, a pesar de que tenga una probabilidad relativamente baja, por lo menos desde mi perspectiva, no es algo que tenga que considerarse impensable”, comentó Alonso Alfaro, economista jefe del BCCR.

Róger Madrigal, presidente de la autoridad monetaria, mencionó que organismos internacionales están “desempolvando” modelos de proyecciones utilizados en ese periodo.

Los cálculos de la entidad muestran que la inflación ingresaría al rango de tolerancia, entre el 2% y el 4% en el último trimestre del año, seis meses previos a lo estimado al principio del 2025.

“Hay que llamar a una mayor concientización, tal vez de la población, porque afectará la economía costarricense, quizá con algún rezago, pero la va a afectar.

Entonces, creo que los costarricenses tienen que saber que puede venir una época de vacas flacas y es pedir a las entidades del Estado que les tienen que dar respuesta y que hagan la preparación para que no afecte a las poblaciones más vulnerables”, agregó la directora Silvia Charpentier.

La División Económica explicó que los efectos de la guerra van a permanecer hasta el 2027, aun cuando finalicé en las próximas semanas, por los efectos sobre los precios y la disponibilidad de los fertilizantes que reducen los rendimientos de las cosechas y elevan los precios de los alimentos.