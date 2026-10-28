Confirman un fallecido y 4 heridos graves tras vuelco de autobús 

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El vuelco de un autobús en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, dejó cuatro pacientes en condición crítica trasladados al Hospital de Heredia y una persona sin signos vitales en el lugar, según el reporte más reciente de la Cruz Roja Costarricense.
La emergencia ocurrió en la ruta 4, cerca del restaurante Palmitour, en el sector de Río Frío. De acuerdo con la Benemérita, 22 ambulancias trabajan y se desplazan hacia el sitio, junto con vehículos operativos y personal especializado de distintas regiones del país.
El Cuerpo de Bomberos movilizó unidades al sitio y reportó un derrame de combustible, situación que también requirió atención para controlar los riesgos en la escena.
Los recursos se movilizaron para reforzar las labores de rescate y brindar atención prehospitalaria a las personas afectadas por el accidente.
Los equipos de emergencia continúan trabajando en la escena, mientras la Cruz Roja mantiene desplegado su personal para atender la magnitud del incidente.