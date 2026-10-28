Confirman un fallecido y 4 heridos graves tras vuelco de autobús 

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El vuelco de un autobús en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, dejó cuatro pacientes en condición crítica trasladados al Hospital de Heredia y una persona sin signos vitales en el lugar, según el reporte más reciente de la Cruz Roja Costarricense.

Video: corresponsal Alfie Gatgens.

La emergencia ocurrió en la ruta 4, cerca del restaurante Palmitour, en el sector de Río Frío. De acuerdo con la Benemérita, 22 ambulancias trabajan y se desplazan hacia el sitio, junto con vehículos operativos y personal especializado de distintas regiones del país.

Video: corresponsal Alfie Gatgens.

El Cuerpo de Bomberos movilizó unidades al sitio y reportó un derrame de combustible, situación que también requirió atención para controlar los riesgos en la escena.

Los recursos se movilizaron para reforzar las labores de rescate y brindar atención prehospitalaria a las personas afectadas por el accidente.

Video: corresponsal Alfie Gatgens.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en la escena, mientras la Cruz Roja mantiene desplegado su personal para atender la magnitud del incidente.