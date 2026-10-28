Confirman tercer fallecido por accidente en Sarapiquí

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El vuelco de un autobús ocurrido la mañana de este miércoles en Horquetas de Sarapiquí ya sumó su tercera persona fallecida.

Así lo confirmó a Grupo Extra el Jefe de Urgencias del Hospital de Guápiles, Alonso Román.

Foto: Issac Villalta.

Según Román, la paciente murió en sala de shock tras los impactos recibidos en el accidente vehicular.

Las autoridades trabajan para determinar lo ocurrido en este lamentable hecho.

El accidente ocurrió en la ruta 4, cerca del restaurante Palmitour, en el sector de Río Frío. En el autobús viajaba un grupo de adultos mayores que salió de Anita Grande de Jiménez rumbo a un balneario en La Fortuna.