Una segunda adulta mayor falleció este lunes tras el accidente ocurrido a inicios de abril en un ascensor en La Sabana, según confirmó la Parroquia La Dolorosa.

Se trata de Lidilia Ramírez Varela, conocida como “Mama Lila”, quien permanecía en condición crítica luego del incidente.

La parroquia informó su fallecimiento a través de un mensaje público.

“DESDE LA DOLOROSA ELEVAMOS NUESTRA ACCIÓN DE GRACIAS Y NUESTRA PLEGARIA POR EL ETERNO DESCANSO DE LIDILIA RAMÍREZ VARELA Conocida como Mama Lila, Madre de Fr Julio Quesada, O.P, nuestro párroco, a él y su Familia extendemos nuestro saludo fraterno y solidario. ¡DALE SEÑOR EL DESCANSO ETERNO, Y BRILLE PARA ELLA LA LUZ PERPETUA!”, expresaron.

Este caso se suma al fallecimiento previo de otra adulta mayor, identificada como Ana Isabel Ramírez Varela, quien también resultó herida en el mismo accidente.

Sobre el caso

El incidente ocurrió el 1 de abril en el convento del colegio Los Ángeles School, en La Sabana Norte, San José.

Un ascensor colapsó tras, aparentemente, romperse los cables que lo sostenían.

Tres personas resultaron afectadas: 2 adultas mayores (entre 90 y 93 años) y un acompañante.

Las víctimas sufrieron múltiples fracturas y fueron trasladadas a distintos centros médicos.

Inicialmente, las 2 pacientes fueron reportadas en condición crítica.

Con este nuevo fallecimiento, el caso suma 2 víctimas mortales, mientras se mantienen las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.