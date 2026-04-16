Confirman nuevos precios de los combustibles: Vea cómo cambian

A partir de la medianoche

La Cámara de Empresarios del Combustible confirmó que a partir de este viernes 17 de abril los precios de los combustibles tendrán variaciones.

El diésel, la gasolina regular (plus 91) y el gas GLP tendrán un aumento, mientras que la gasolina súper tendrá una ligera rebaja.

Los nuevos precios

TIPO DE COMBUSTIBLECAMBIOPRECIO
DIÉSEL+₡35₡565
PLUS 91 (REGULAR)+₡21₡628
SÚPER-₡1₡632
GLP+₡6₡248

Estos nuevos precios fueron aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Los cambios empezarán a regir a partir de la medianoche.