Confirman nuevos precios de los combustibles: Vea cómo cambian

La Cámara de Empresarios del Combustible confirmó que a partir de este viernes 17 de abril los precios de los combustibles tendrán variaciones.

El diésel, la gasolina regular (plus 91) y el gas GLP tendrán un aumento, mientras que la gasolina súper tendrá una ligera rebaja.

Los nuevos precios

TIPO DE COMBUSTIBLE CAMBIO PRECIO DIÉSEL + ₡35 ₡565 PLUS 91 (REGULAR) + ₡21 ₡628 SÚPER -₡1 ₡632 GLP + ₡6 ₡248

Estos nuevos precios fueron aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Los cambios empezarán a regir a partir de la medianoche.