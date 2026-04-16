Confirman nuevos precios de los combustibles: Vea cómo cambian

La Cámara de Empresarios del Combustible confirmó que a partir de este viernes 17 de abril los precios de los combustibles tendrán variaciones.
El diésel, la gasolina regular (plus 91) y el gas GLP tendrán un aumento, mientras que la gasolina súper tendrá una ligera rebaja.
|TIPO DE COMBUSTIBLE
|CAMBIO
|PRECIO
|DIÉSEL
|+₡35
|₡565
|PLUS 91 (REGULAR)
|+₡21
|₡628
|SÚPER
|-₡1
|₡632
|GLP
|+₡6
|₡248
Estos nuevos precios fueron aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
Los cambios empezarán a regir a partir de la medianoche.