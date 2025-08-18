El cuerpo encontrado este lunes en Turrialba corresponde a Julio Ramírez García, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El joven padre de 33 años fue reportado como desaparecido por la familia desde el pasado 6 de agosto, después de que fue visto por última vez el día anterior.

La víctima fue vista por última vez el 5 de agosto, alrededor de las 6:30 p.m. cerca de las carnicerías frente a la Zapatería Central, en el centro de Turrialba.

Ramírez trabajaba en una carnicería de Turrialba y, según las autoridades, el día de su desaparición vestía una camiseta gris, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

Leer más: Misterio rodea desaparición de padre en Cartago

Este lunes se dio a conocer el hallazgo del cuerpo en las cercanías del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la carretera hacia el vertedero municipal.

El hallazgo se investiga como un posible homicidio, debido a que el cuerpo fue ocultado en una fosa clandestina.