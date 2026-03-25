Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense confirmó el fallecimiento de un trabajador que quedó atrapado tras el colapso de un terraplén la mañana de este miércoles en San Rafael de San Ramón, Alajuela.

El incidente fue reportado a las 6:50 a.m., cuando se alertó sobre la caída de material sobre varias personas que realizaban labores en el sitio.

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A la llegada de los equipos de rescate, los socorristas ubicaron a una de las víctimas aún bajo los escombros. Tras ser liberado, el hombre se encontraba en paro cardiorrespiratorio, por lo que se le practicaron maniobras de reanimación durante varios minutos. Sin embargo, fue declarado sin signos vitales en el lugar.

En el mismo hecho, otras 2 personas resultaron afectadas. Se trata de una mujer adulta, quien fue trasladada en condición urgente al hospital de San Ramón tras presentar una crisis hipertensiva, y un hombre adulto con un trauma en las rodillas.

La emergencia movilizó unidades de rescate y ambulancias básicas, mientras que las autoridades deberán investigar las circunstancias en que ocurrió el colapso del terraplén.