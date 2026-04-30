Tras un ataque armado ocurrido la madrugada de este jueves en San Rafael Abajo de Desamparados, un hombre falleció en el sitio mientras otro fue trasladado en condición crítica al hospital, donde falleció horas después.

Esta segunda victima fue identificada con el apellido Madrigal, de 40 años.

Según autoridades judiciales, los hechos se registraron a eso de las 12:14 a.m, cuando las víctimas se encontraban dentro de un vehículo estacionado y en un momento dado, dos sujetos a bordo de una motocicleta, dispararon en varias ocaciones.

Ambos fueron impactados en distintas partes del cuerpo, lo que ocasionó la muerte inmediata de un hombre de apellido Fonseca, de 48 años, y posteriormente la de Madrigal, en el Hospital San Juan de Dios.