Confirman identidad de joven fallecido tras aparatosa colisión

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó este domingo nuevos detalles y confirmó la identidad del joven que falleció la tarde de este sábado tras verse involucrado en un severo accidente de tránsito en el distrito de Aguas Zarcas, en San Carlos.

De acuerdo con el reporte oficial de la policía judicial, el incidente se registró aproximadamente a las 2:00 p. m. sobre la ruta nacional 140. Por razones que aún se encuentran bajo investigación, la víctima, un joven de 18 años identificado con el apellido Jarquín, colisionó a bordo de su motocicleta contra un vehículo tipo pick-up.

Tras el impacto, los cuerpos de socorro se desplazaron con prontitud al sitio para abordar al afectado, quien presentaba lesiones de gravedad. Los paramédicos lo estabilizaron en la escena y lo trasladaron de urgencia hacia la clínica de Aguas Zarcas.

No obstante, a pesar de los esfuerzos del personal médico del centro de salud, el joven fue reportado como fallecido unos 30 minutos después de su ingreso debido a la severidad de los traumas sufridos.

Agentes judiciales asumieron la atención del caso para realizar la inspección correspondiente, el levantamiento del cuerpo y las pesquisas de campo que permitan esclarecer con exactitud la dinámica de este trágico accidente en carretera.