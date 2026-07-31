Confirman hospitalización de contralora Marta Acosta

La contralora general de la República, Marta Acosta, se encuentra internada en el Hospital Calderón Guardia.

Fuentes internas al centro médico confirmaron la hospitalización de Acosta, quien atraviesa problemas de salud.

Desde el departamento de Prensa de la Contraloría General de la República indicaron a Grupo Extra que lleva varios días fuera de su puesto de trabajo.

“Se encuentra ausente desde el lunes 27 de julio por razones de salud que requirieron una atención inmediata, por lo que estará ausente por el periodo que demande su recuperación”, expresaron.

La entidad indicó que, por respeto a su familia, no se referirán más a este tema.