La Cruz Roja Costarricense (CRC) confirmó el fallecimiento del menor de dos años que cayó a un pozo en Pocosol de San Carlos.

Los hechos ocurrieron a medio día y pese a los esfuerzos de los múltiples cuerpos de rescate, el menor falleció en el lugar.

El pozo es de aproximadamente 30 metros y tenía agua de al menos 6 metros de profundidad, según confirmaron las autoridades.

Cruz Roja desplegó al menos 20 cruzrojistas a la escena, sin embargo, no pudieron salvar al menor.

“Luego de extraer gran cantidad de agua del pozo, con una unidad de Bomberos y con todos los cuidados necesarios, nos duele mucho confirmar que hemos hallado al menor de 3 años sin vida, al fondo del pozo”, detalló Bomberos.

Se desconoce la causa del accidente.